Москва, , 15:28 — REGNUM Законопроектом об иностранных агентах вносится сразу несколько инициатив, они, во-первых, касаются и физических лиц, которые сотрудничают с организациями — иностранными агентами либо аффилированными с такими организациями, и эта инициатива законотворцев абсолютно правильная, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Во-вторых, этот законопроект касается финансирования иностранных агентов. Известно, что, как только был принят закон об иноагентах, многие организации, которые осуществляли на территории России деятельность, поменяли схемы финансирования, перестали как бы получать финансовую помощь напрямую либо через аффилированные структуры, которые контролируются правительствами других государств.

Поменяв схемы, эти организации начали работать на принципе так называемых пожертвований, сборов, донатов, то есть по факту изменили финансовые отношения, нормативно-правовые, но целеполагание их деятельности, которое заключалось в том, чтобы осуществлять политическую, в том числе информационную, работу в интересах другого государства на территории России, не поменялось.

И то, что сейчас такие схемы тоже фактически лишают возможности политической деятельности в РФ без статуса иностранного агента — это правильный, абсолютно очевидный шаг. Более того, мы приводим российское законодательство в соответствие с общими зарубежными практиками.

Например, в США есть такой закон, он называется «фара», согласно которому физические лица и всевозможные организации, которые продвигают на территории США какую-либо информационную повестку в угоду другому иностранному государству, являются иностранными агентами и караются до пяти лет лишения свободы, и им грозят огромные штрафы.

В России подобный закон, как бы это странно ни казалось, более либеральный. По факту он никак не препятствует деятельности иноагентов на территории нашей страны, только обязывает физические лица или организации, которые не зарегистрированы, но по факту работают, получать статус иностранного агента.

И третий момент, люди, которые хотят заниматься политической деятельностью в России, хотят стать депутатами и при этом аффилированы с организациями — иноагентами, либо получают помощь из-за рубежа, должны маркировать как «кандидат в депутаты — иностранный агент».

Почему это важно? Потому что в России сложилась удивительная в отличие от других стран ситуация, когда политические силы, которые выступают больше всех за транспарентность, открытость, почему-то сами не хотят руководствоваться этими принципами и занимаются политической деятельностью, скрывая от потенциальных избирателей свою аффилированность с иностранными структурами либо напрямую с иностранными правительствами.

При этом они заявляют, что не получают никаких денег, потому что собирают пожертвования, донаты, но по факту это финансирование — только не напрямую, как раньше, а в виде пожертвований, при этом целеполагание остается прежним — деятельность людей на территории России в интересах других государств.

Эти же люди формируют общественное мнение, необходимое другой стране, часто недружественной России, пытаются влиять на внешнеполитическую ситуацию. Особенно это актуально сейчас, накануне нового избирательного цикла в России, который начинается выборами в Госдуму и закончится выборами президента РФ в 2024 году.

Поэтому поправки в законодательство об иноагентах — нужный и правильный законопроект. По факту он никак не ограничивает деятельность иноагентов, но они, согласно этому закону, будут обязаны не скрывать свою аффилированность с теми или иными государствами и маркировать себя на всех информационных и агитационных платформах в качестве иноагентов, коими они и являются.

Естественно, сейчас будет целый «стройный хор» поборников защиты гражданских прав и свобод, но здесь никаких контраргументов у них нет потому, что подобного рода законы действуют в самых демократических странах и они намного жёстче», — высказал свое мнение Никита Данюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2020 года члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия») внесли в Госдуму пакет законопроектов об иноагентах.

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