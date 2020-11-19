Саратов, , 15:36 — REGNUM Каких-либо ограничений из-за коронавируса по поводу проведения новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Саратовской области еще не подготовило. Об этом 19 ноября заявила замглавы ведомства Надежда Матвеева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Работа по этому направлению ведется, но говорить о конкретных мерах пока рано. По личному мнению Матвеевой, в условиях распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции подобные мероприятия небезопасны.

«Нужно трезво относиться к таким вещам и думать о своем здоровье», — добавила Матвеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции поручил региональному правительству и управлению Роспотребнадзора проработать рекомендации по проведению новогодних праздников.

Читайте также: Саратовские власти пока не приняли решение о новогодних праздниках