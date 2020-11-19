Омск, , 15:19 — REGNUM Сотрудники силовых структур проводят проверку в дирекции здравоохранения и министерстве здравоохранения Омской области. Эту информацию ИА REGNUM 19 ноября подтвердили в пресс-службе областного минздрава.

В рамках проверки в том числе «берутся объяснения с должностных лиц».

Добавим, 19 ноября в омских телеграм-каналах и СМИ появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ руководителя дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области.

«Задержания не подтверждаются», — прокомментировали ИА REGNUM в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года с поста омского министра здравоохранения была уволена Ирина Солдатова. Она проработала в этой должности несколько месяцев.

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