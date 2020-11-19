Белгород, , 15:31 — REGNUM За минувшие сутки в Белгородской области подтверждено 162 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем было зарегистрировано сутки ранее. После лечения выписаны 140 пациентов.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Белгородской области достигло 14 371. Выздоровели 10 898 человек.

На амбулаторном лечении 2595 человек. В стационарах находятся 795 пациентов, из них 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.