Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшее время будет сформирован суточный запас медицинского кислорода. Дополнительными баллонами будет обеспечен каждый COVID-госпиталь. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 19 ноября сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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По его словам, в настоящее время каждый стационар обеспечен 12-часовым запасом медицинского газа. К 25 ноября ожидаются поставки 1 тыс. 445 баллонов с кислородом. При этом информации о поставщике не прозвучало.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону по техническим причинам не состоялся аукцион на поставку медицинского кислорода в COVID-госпиталь, развёрнутый на базе центральной горбольницы №1 имени Семашко.

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