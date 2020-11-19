Уфа, , 15:05 — REGNUM 389 случаев внебольничной пневмонии выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки в регионе выписано 376 пациентов, перенесших это заболевание.

Сообщается, что в больницах продолжают лечение 356 пациентов с COVID-19, из них 32 человека находятся в тяжелом состоянии, а 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. При этом 1104 пациентов лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. А всего в республике было зарегистрировано 12 809 случаев заражения этой инфекцией, при этом 11 275 человек справились с ней.

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