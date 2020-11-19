Пермь, , 15:01 — REGNUM В Перми 19 ноября ушла из жизни главный врач городской детской поликлиники № 4 Ольга Чернышова. Об этом сообщает краевой минздрав.

«Ее уход из жизни — невосполнимая утрата для родственников, близких и всего коллектива пермской городской детской поликлиники № 4. Знания, опыт и человеческие качества Ольги Евгеньевны всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жизненный путь — преданность профессии и любви к людям», — сказали в ведомстве.

⠀Прощание состоится 21 ноября с 11:00 до 12:00 во Дворце культуры им. Кирова по адресу улица Кировоградская, 26.

Ольга Чернышова возглавляла городскую детскую поликлинику Перми № 4 с 2007 года. Основной специализацией медика была детская эндокринология.