Москва, 19 ноября 2020, 14:58 — REGNUM Российских граждан нет среди моряков, арестованных в портах Италии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге 19 ноября.
Захарова сослалась на информацию, которую российские загранучреждения получили официальных портовых служб в городах Венеция, Ористано и Равенна.
«Утверждения о наличии на указанных судах российских граждан не соответствуют действительности», — отметила она.
МИД располагает данными, что экипаж судна Zeynalabdin Taghiyev, задержанного в Венеции, состоит из азербайджанских граждан. На судне Gobustan, стоящем в порту Равенны, были 12 российских моряков, но они давно прибыли домой рейсами из Милана. Никаких обращений от «российских моряков» или их родственников российские дипломаты в Италии не получали, добавила Захарова.