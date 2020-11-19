Рим, , 15:02 — REGNUM Одной из первых стран, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, будет Италия. Об этом 19 ноября заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо в эфире радиостанции Radio Anch'io.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Как рассказал глава МИД Италии, страна принимает участие в двух крупных международных соглашениях с компаниями Pfizer и с AstraZeneca, которые в наибольшей степени продвинулись в вопросе создания такой вакцины и у ведут успешные испытания своих препаратов.

«Италия будет в числе первых стран в мире, которые получат вакцину», — сказал Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Италии за сутки было выявлено свыше 34,2 тыс. новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число превысило 1,272 млн.