Цхинвал, , 14:57 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки в результате тестирования 130 человек выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«За сутки выявлено 25 новых случаев заражения… С учета медиков сняты 24 гражданина нашей республики», — рассказала чиновница журналистам.

Она добавила, что в республике с середины сентября выявили 1650 носителей коронавируса, из них 372 победили инфекцию, таким образом, 1280 человек продолжают находиться под наблюдением врачей в медицинских учреждениях или амбулаторно.

На сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. 18 ноября Гаглоева рассказала журналистам, что в течение суток выявили 13 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Южной Осетии на фоне улучшения эпидемиологической обстановки решено возобновить очное обучение в школах для учеников младших классов. Планируется, что они смогут начать ходить в школу с 24 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии за сутки выявили более 10 носителей коронавируса