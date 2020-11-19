Москва, , 14:53 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ проработать финансирование единой службы такси для сотрудников медицинских учреждений и пациентов. Об этом агентству ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ по итогам оперативного совещания.

«Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам», — говорится в сообщении.

Накануне глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что рынок такси почти восстановился после ограничений весны 2020 года.