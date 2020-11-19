Ярославль, , 14:52 — REGNUM В Ярославской области с 23 ноября пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение дома, будут получать бесплатные лекарства. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Скорая помощь Yarregion.ru

Речь идет о восьми наименованиях препаратов: это противовирусные, антибиотики, антикоагулянты и жаропонижающие.

«Министерство здравоохранения четко определило, что терапию необходимо начинать в первый день обращения больного с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», а также всех тех, у кого есть подозрение и клиника COVID-19», — сказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Речь идет о таких симптомах как температура более 37,5, сухой кашель или со скудной мокротой и боль в горле, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, содержание кислорода в крови ниже 95%, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния, вкуса, конъюнктивит и так далее.

При этих симптомах пациентам, не дожидаясь результатов теста на коронавирус, должны выдаваться соответствующие препараты. Людям из особой группы риска (старше 65 лет и с сопутствующими заболеваниями и состояниями — артериальной гипертензией, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, ХОБЛ, онкологическими заболеваниями и т. д.) лечение назначается при появлении даже минимальных симптомов заболевания.

Препараты будут доставлять выездные бригады, осуществляющие лечение и мониторинг людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также бригады неотложной медицинской помощи. Кроме того, к работе планируется привлекать волонтеров.

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