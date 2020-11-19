Рязань, , 14:55 — REGNUM Дистанционное обучение у школьников разных потоков вводят в учебных заведениях Рязани. Об этом 19 ноября в своём обращении к жителям региона, посвящённом ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Николай Любимов.

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В Рязанской области специалисты отмечают осложнение эпидемиологической обстановки, в том числе с сезонным увеличением заболеваниями гриппом и ОРВИ. В связи с этим принято решение в Рязани с 23 ноября по 6 декабря отправить на дистанционное обучение школьников пятых и шестых классов. Затем они вернуться к обучению в обычном режиме. Учащиеся седьмых, восьмых и десятых классов перейдут на онлайн-уроки с 7 по 20 декабря. Начальная школа, ученики девятых и одиннадцатых классов всё это время будут учиться непосредственно в школах.

«Если не принимать дополнительные меры, то мы можем столкнуться с резким ухудшением обстановки. Вместе с тем, мы хотим избежать масштабных ограничений, хотим дать возможность бизнесу и экономике продолжать работу. Прошу рязанцев с пониманием отнестись к решениям, которые мы вынуждены будем принять. Дистанционное обучение — это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников, не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий», — сказал губернатор.

Школы в других муниципальных образованиях могут принять решение об онлайн-уроках в случае необходимости и по согласованию с Роспотребнадзором. Детские сады на всей территории Рязанской области пока продолжают работу в прежнем режиме. Колледжи и вузы могут вводить дистанционное обучение в зависимости от уровня заболеваемости внутри учебного заведения отдельных групп.