Ташкент, , 14:51 — REGNUM Компания SamAuto в Узбекистане планирует наладить производство электробусов в 2021—2022 году. Об этом 19 ноября заявил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании Ильхом Ярашев, сообщает издание UzReport.

По его словам, пробег электробуса на одной зарядке — около 300 км. Примерно столько же проезжает обычный автобус каждый день, уточнил Ярашев. Полностью зарядить автобус можно за 3−4 часа в ночное время.

Представитель SamAuto добавил, что автобусы неприхотливы в обслуживании и требуют меньше затрат, чем газовый или дизельный транспорт.

Транспортная компания АО «Тошшахартрансхизмат» получила тестовый электробус. Специалисты SamAuto будут наблюдать за состоянием автобуса, а при производстве учтут эксплуатационный опыт.

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