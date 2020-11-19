Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Свердловской области выписан ещё 371 человек с ранее выставленным диагнозом «COVID-19». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее заявлялось о выписке 363 человек. Всего выписано 42 088 пациента.

470 человек с COVID-19 лежат в тяжёлом состоянии (302 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 202 — на ИВЛ), 3495 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 926 случаев смерти от COVID-19.

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