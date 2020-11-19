Саратов, , 15:36 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 19 ноября 3 638 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, проходят лечение в госпиталях. Из них 3 508 пациентов — с диагнозом пневмония, сообщил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

Василий Поленов. Больная. 1886

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Лабораторно подтвержден коронавирус у 2 169 заболевших. На кислородной поддержке находятся 772 пациента, в том числе 228 — на ИВЛ. Амбулаторную помощь медики оказывают ещё 3 235 саратовцам. Под контролем остаются 1 546 контактных лиц, отметил Грайфер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по информации на 12 ноября бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом в Саратовской области выдали только 1 059 амбулаторным пациентам.

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