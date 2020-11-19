Москва, , 14:44 — REGNUM В России разработаны детальные инструкции для гостиничного бизнеса по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета московской «Деловой России» по гостиничному бизнесу Дмитрий Шлопак на телеканале «Россия 24».

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«Есть очень чёткие рекомендации Роспотребнадзора, которые давно выработаны и отработаны с отраслью. В принципе, пошагово прописаны все те действия, которые требуется осуществить в случае выявления заболевания», — заявил Шлопак.

По его словам, на практике гостиницы редко сталкиваются с очагами пандемии.

«Есть истории, когда люди уходят в самоизоляцию в гостиничных номерах и уходят на обсервацию. Но, опять же, эти люди абсолютно полностью отрезаны от общения с каким-либо персоналом. Есть рекомендации Роспотребнадзора», — указал он.