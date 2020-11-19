Чусовой, Пермский край, , 14:44 — REGNUM В Чусовом Пермского края 39-летний местный житель обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества. Он оставил без жилья семью своей сожительницы, в которой воспитывается трое детей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, в конце апреля пьяный мужчина приревновал женщину и решил отомстить. Когда дома никого не было, ревнивец облил спиртом кровать и поджег постельное белье. Убедившись, что пожар набирает силу, мужчина ушел к знакомым.

В результате пожара дом полностью сгорел. Ущерб составил более 328 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.