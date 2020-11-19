Красногорск, , 14:48 — REGNUM За неделю на дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте Подмосковья было израсходовано около 383 тысяч литров антисептика. Об этом 19 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Большая часть дезинфицирующих растворов была потрачена на обработку электропоездов и железнодорожных станций региона. На эти задачи ушло свыше 313,6 тысяч литров антисептика. При этом на обработку автобусов было израсходовано только 68,5 тысяч литров антисептика.

Отмечается, что ежедневно в Подмосковье дезинфицируют более 9,5 тысяч автобусов, 44 автовокзалов, свыше 500 электричек, 1,2 тысячи билетных автоматов, свыше 1150 валидаторов и терминалов, более 1,1 тысячи кассовых окон. При этом поверхности к которым прикасаются пассажиры обрабатываются антисептиком каждые два часа.

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