Челябинск, , 14:38 — REGNUM 34-летний житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ему уже предъявлено обвинение. А ещё ранее по ходатайству следователя суд водворил его в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 ноября. Гражданин облил свою сожительницу бензином и поджёг. Соседи смогли потушить пламя, но в больнице женщина скончалась.

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