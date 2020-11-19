Москва, , 14:32 — REGNUM В России могут полностью или частично заблокировать работу крупных иностранных платформ за дискриминацию средств массовой информации. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM основатель московского правового центра «Вектор» Давид Мелконян.

Блокировки в киберпространстве Freedesignfile.com

Эксперт прокомментировал законопроект, согласно которому будут наказывать иностранные интернет-платформы за цензуру российских СМИ. Изменения вносятся в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«По мнению Роскомнадзора, крупные соцсети — Facebook, Google и Twitter — замечены в цензуре порядка 20 российских СМИ. Под ограничения попали «Россия 1», «РИА Новости», RT и другие. К примеру, пару месяцев назад разгорелся скандал, когда YouTube отметил как недопустимый документальный фильм телеканала «Россия 1» «Беслан. Фильм Александра Рогаткина». Роскомнадзор посчитал такие действия актом цензуры, о чем написал письмо в Google. Последние объяснили свои действия возрастными ограничениями из-за сцен насилия и жестокости. При этом фильм был заблокирован именно на YouTube-канале «России 1», а на авторском канале Рогаткина оставался доступным к просмотру. Этот случай стал толчком к тому, чтобы уже, в конце концов, решить вопрос о разработке механизма, позволяющего наказывать Facebook, Google и Twitter за действия, которые Роскомнадзор посчитает как воспрепятствование деятельности российских СМИ. А таких случаев, по мнению ведомства, становится всё больше», — сказал Мелконян.

Он рассказал о порядке, по которому может действовать правовой механизм.

«Для начала выявляется нарушитель из числа иностранных интернет-платформ, который вносится в специальный перечень. Затем владельцу ресурса направляется предупреждение о том, что определенные его действия посчитали нарушением и такое нарушение необходимо прекратить. Если владелец ресурса согласится и снимется ограничение, он должен об этом уведомить орган, направивший ему предупреждение. Если ограничения сняты не будут, Роскомнадзор ограничит доступ к самому этому ресурсу (частично или полностью). Ограничения будут сняты лишь после согласия владельца ресурса прекратить ограничивать доступ к информации, размещенной российским СМИ. Кого будут считать нарушителем — владельцем информационного ресурса? Такой статус будет присваивать Генпрокурор по согласованию с МИДом. И лишь в случаях, когда выявлена дискриминация материалов российских СМИ, то есть доступ ограничен к важной информации по признаку национальности, языка или по причине введения санкций в отношении РФ и ее граждан», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента внесли в Госдуму депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о санкциях против Twitter, Facebook и YouTube внесен в Госдуму