Ташкент, , 14:32 — REGNUM В 2019—2020 учебном году обучение в США проходили 546 студентов из Узбекистана, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США.

Документ опубликован совместно с Институтом международного образования (IIE). Среди узбекистанских студентов в США на бакалавриате обучались 50,5%, на магистратуре — 31,5%, факультативную практику проходили 11,5%.

Отметим, в 2019—2020 учебном году в США обучались 1,08 млн иностранных студентов. Это составляет примерно 5,5% от числа всех студентов. Вклад в экономику США от иностранных студентов составляет $44 млрд.

Читайте также: США выдворят иностранных студентов, которые перейдут на онлайн-обучение