Томск, , 14:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 201 новый носитель коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в областной администрации.

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За весь период в регионе подтверждён 16 251 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 10 788 человек, в том числе 237 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 ноября в Томской области было выявлено 211 случаев заражения.

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