Москва, , 14:33 — REGNUM Предполагаемая убийца двух несовершеннолетних, москвичка Анастасия Джантураева заключена под стражу до 17 января 2021 года. Соответствующее решение было принято Останкинским районным судом Москвы, сообщает АГН «Москва»

Ранее женщина признала свою вину в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками удушения обнаружили в одной из столичных квартир 17 ноября.

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