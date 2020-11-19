Уфа, , 14:26 — REGNUM Обвиняемого в убийстве воспитателя детского сада заключили под стражу в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

По информации журналистов, в Кармаскалинском межрайонном суде Башкирии было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве воспитателя детского сада.

По версии следствия, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Он зашел в здание детского сада, в котором работала воспитателем его бывшая 47-летняя супруга. Следователи считают, что из-за ревности к женщине обвиняемый ударил ее несколько раз холодным оружием. В результате потерпевшая получила не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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