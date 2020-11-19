Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о запрете проведение массовых мероприятий и публичных собраний, численность участников которых превышает восемь человек. Однако данное ограничение, вступающее в силу 24 ноября, затронет проведение похорон, которые также подпадают под определение «публичное собрание». Глава Церкви Швеции Антье Якелен уже забила тревогу, после того как ей стали поступать обращения прихожан, негодующих из-за ограничения свободы вероисповедования. Об этом архиепископ Якелен рассказала в эфире телеканала SVT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Это так безжалостно. На практике родственников будет всего шесть человек, если исключить священника и музыканта, этого просто недостаточно», — объяснила Якелен.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Церковь Швеции добивается от правительства увеличения числа пришедших на похороны до 20 человек.

«Мы все время получаем сообщения от отчаявшихся людей, которые спрашивают, что им делать, должны ли они выбирать, кому из детей, братьев и сестер разрешено будет прийти», — поделилась архиепископ Якелен.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Швеции хочет доказать, что именно оно управляет страной – SVT