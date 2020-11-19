Ташкент, , 14:21 — REGNUM Узбекистан присоединится к празднованию Всемирного дня детей, который отмечают 20 ноября, сообщает 19 ноября агентство Kun.uz.

19 и 20 ноября в 18:00 (16:00 мск) синем цветом будут подсвечены дворец «Дружбы народов», бизнес-центр «Пойтахт», музей истории Узбекистана и другие знаковые объекты.

Исторические объекты и современные здания в Самарканде, Бухаре и Хиве также «окрасятся» в синий цвет. Таким образом, республика выразит солидарность и поддержку международной акции.

Отметим, Всемирный день детей учрежден в 1954 году по инициативу ООН. Вместе с тем День защиты детей отмечают 1 июня с 1950 года.