Орел, , 14:20 — REGNUM Учреждения среднего профессионального образования Орловской области переводятся на дистанционную форму обучения с 23 ноября. Также дистанционный формат обучения вводится и в вузах региона. Об этом сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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Срок, на который студенты уйдут на дистанционный формат, не называется — они будут учиться удалённо до особого распоряжения.

«Подготовка и проведение промежуточной аттестации учащихся, за исключением демонстрационного экзамена, также пройдет в дистанционном формате», — уточнили в оперативном штабе.

Также до 1 декабря студенты, проживающие в общежитиях, будут расселены по месту регистрации.

По информации оперативного штаба, в настоящее время 83 школы региона переведены на смешанную форму обучения из-за случаев заражения коронавируса. На дистанционном обучении находятся 1415 школьников Орла и области — это дети с подтверждённым CОVID-19, контактировавшие с ними, а также дети. которые перешли на удаленный режим по заявлению родителей.