Сатка, Челябинская область, , 14:20 — REGNUM В Саткинском районе Челябинской области рыбак провалился под тонкий лёд и погиб. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошёл 18 ноября на городском пруду. Спасатели извлекли мужчину из воды, но спасти ему жизнь не смогли. В МЧС предупреждают о том, что выходить на тонкий лёд опасно для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай гибели человека на воде осенью 2020 года. Ранее в Челябинской области под лёд провалилась девочка. Спасти её также не удалось.