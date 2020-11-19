Абакан, , 14:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умерли 80-летний житель Саяногорска и 82-летняя жительница посёлка Майна.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Хакасии стали 96 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Хакасии выявлено 10 090 носителей коронавируса.

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