Ставрополь, , 14:22 — REGNUM Количество инфекционных коек планируется увеличить в стационарах Ставрополья, до конца 2020 года их в крае должно быть более четырех тысяч. Это, как ожидается, позволит сохранить резерв мест для размещения пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в управлении по информполитике правительства региона.

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В настоящее время на Ставрополье развернуто свыше 3,6 тыс. инфекционных коек, подачей кислорода в стационарах обеспечено более 1,5 тыс. больничных мест. Свободными остаются около 21% инфекционных коек — этот показать в краевом минздраве считают «оптимальным» при борьбе с COVID-19.

«Мы можем констатировать, что у нас есть резерв [коек], и тот объем, который мы имеем, достаточен для оказания помощи пациентам», — приводятся в сообщении слова первого замминистра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

По данным на утро 19 ноября, на Ставрополье зарегистрировано более 25,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки в крае инфекцию выявили у 216 человек, что стало одним из самых высоких суточных приростов с начала пандемии. Выздоровели в регионе более 22,2 тыс. заболевших, 494 пациента с COVID-19 скончались.

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