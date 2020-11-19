Абакан, , 14:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 176 человек, за весь период — у 10 090. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в правительстве республики.

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Выздоровели 6840 человек, в том числе 113 — за последние сутки.

В регионе на сегодняшний день получают лечение 2167 человек. У 216 пациентов болезнь протекает в тяжёлой степени, десять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 ноября в Хакасии выявили 174 носителя коронавируса.

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