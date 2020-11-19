Москва, , 14:16 — REGNUM Теперь каждый пассажир может привязать к своему номеру телефона используемую для оплаты проезда на общественном транспорте Москвы карту «Тройка». Об этом 19 ноября сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Личный кабинет доступен в новой версии приложения «Метро Москвы» два дня, а мы уже видим востребованность сервиса. Больше 30 тысяч пользователей новой версии привязали «Тройку» к своим аккаунтам», — отмечают в департаменте.

Персонализация «Тройки» предоставляет пассажиру целый ряд дополнительных возможностей. Например, гражданин может настроить автоплатёж карты.

Читайте ранее в этом сюжете: Девять станций метро Москвы введут в 2021 году