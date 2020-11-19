Москва, , 14:04 — REGNUM В России уже существует закон, под который подпадают различные организации, которые действуют на спонсорство либо на финансирование различных западных структур, в том числе коммерческих структур, которые пытаются влиять и на внутриполитическую ситуацию в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM военный корреспондент «Комсомольской правды», колумнист Александр Коц.

«Конечно, то нововведение, которое сейчас готовится, о том, что человека, который участвует в каких-либо выборах, указывать как кандидата с иностранным финансированием, если такое существует, делает несколько прозрачным саму процедуру выборного процесса в России.

Это предупреждает избирателей о том, что человек может действовать не в интересах своего государства, а в интересах того человека или организации, которые кандидата финансируют. Также указание «иностранный агент» дает представление о той палитре кандидатов, которые участвуют в тех или иных выборах — это могут быть и местные, и региональные, и федеральные выборы.

Ранее был приняты поправки к Конституции РФ, что в Госдуму не могут избираться люди со вторым, иностранным гражданством, но при этом во власть могут пролезть люди, которые фактически будут продвигать политику тех или иных иностранных бенефициаров, которые двигают этого человека, в том числе и финансово, на позиции власти в России.

Законопроект об иностранных агентах — это очень важный документ для внутриполитической жизни России. Подобные нормы есть во многих демократических странах», — высказал свое мнение Александр Коц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2020 года пакет законопроектов об иноагентах внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

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