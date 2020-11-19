Краснодар, , 14:01 — REGNUM Рождественские ярмарки в Краснодарском крае работать будут, при условии соблюдения санитарных норм. Решение принято 19 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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«Приняли решение разрешить работу рождественских ярмарок. С обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. У жителей края должна быть возможность купить все необходимое для празднования Нового года. Для безопасности людей, количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено», — сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани уточнили, что продовольственные и фермерские рынки продолжат работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперштабом было принято решение о запрете на ночные новогодние гуляния, мероприятия на площадях на период с 25 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. Также в регионе запретили проведение детских утренников, а рестораны и кафе 31 декабря смогут работать лишь до 24:00.

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