Красногорск, , 14:03 — REGNUM Свыше 2,7 млн человек привились от гриппа в Подмосковье. Об этом 19 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Пункт мобильной вакцинации от гриппа Наталья Стрельцова © REGNUM

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, жители региона могут сделать прививку от гриппа в городской поликлинике по месту прикрепления. Также вакцинация проводится на предприятиях.

«Вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Мы стараемся, чтобы это было максимально удобно и доступно для жителей. На данный момент от гриппа привились 62% от запланированного числа жителей», — рассказала Стригункова.

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