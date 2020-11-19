Уфа, , 14:21 — REGNUM Башкирия получит наибольшее количество комплектов оборудования для внедрения цифровой образовательной среды. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, республика победила в конкурсе на предоставление в 2021—2023 годах субсидии из средств федерального бюджета на обеспечение школ оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Отмечается, что в результате в 945 школах региона будет обновлена материально-техническая база. На эти цели из средств федерального бюджета будет направлено 1,52 млрд рублей.

Сообщается, что в прошлом году оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды было установлено в 63 школах региона. В каждую организацию поставили 1 МФУ, шесть ноутбуков для управленческого персонала, два ноутбука для учителей, 30 ноутбуков для учеников и две интерактивные доски.

До конца текущего года такое оборудование получит 101 школа региона.

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