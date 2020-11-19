Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Ледовый городок в центре Екатеринбурга откроют 28 декабря 2020 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В Екатеринбурге поставят большую ёлку, несколько ледовых скульптур и киоски. Для посетителей городка сделают восемь проходов.

Ледовый городок обойдётся «без аттракционов, ярмарки, лабиринтов и многого другого», уточнил мэр. Например, не будет ледяных горок. Такие ограничения введены для профилактики COVID-19. Открытие по этим же причинам пройдёт без фейерверка и массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле ледовый городок тоже «пострадал» из-за мер по противодействию COVID-19.

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