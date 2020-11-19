Чебоксары, , 13:58 — REGNUM В Чувашии рамках празднования Дня чувашской вышивки, который впервые будет отмечаться 26 ноября, новорожденные в этот день получат распашонки с чувашской вышивкой. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на своей странице в «Инстаграмме».

По мнению главы республики, «национальный орнамент и узоры — это своего рода генетический код нации» и передаваемые из поколения в поколение традиции.

«Начиная с этого года, каждый новый житель Чувашской Республики, родившийся 26 ноября, станет получать в подарок символический подарок с зашифрованным добрым пожеланием — распашонку с вышивкой», — сообщил Олег Николаев, отметив, что распашонку переданы главным врачам роддомов республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября впервые отметят День чувашской вышивки. Он приурочен ко дню рождения известной мастерицы Екатерины Ефремовой — советской художницы по вышивке, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранение традиции ручной вышивки на предприятиях Чувашии. Работы по эскизам мастерицы не раз представлялись на всесоюзных и зарубежных выставках прикладного искусства. К этому событию чувашские мастерицы готовят шестиметровый женский сурпан — головное покрывало, украшенное вышивкой.

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