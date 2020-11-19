Москва, , 13:56 — REGNUM Противоэпидемические ограничения особенно сильно отразились на гостиничном бизнесе крупных городов России. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета московской «Деловой России» по гостиничному бизнесу Дмитрий Шлопак на телеканале «Россия 24».

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«Больше всего пострадали отели таких городов, как Москва, Петербург, Казань, Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и те города, где туризм состоял в основном из бизнес-туризма. Ещё до пандемии был существенный перебор по количеству номерного фонда», — заявил Шлопак.