Москва, , 13:56 — REGNUM Минздрав РФ не поддерживает идею вывода абортов из системы ОМС и создания специализированных учреждений для их проведения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за 2019 год число абортов по желанию женщины сократилось на 11%, а в цифрах — на 29,9 тысячи случаев, а за пять лет — на 41%, то есть более чем на 182,1 тысячи случаев ежегодно.

Ранее в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» главный репродуктолог Минздрава РФ, профессор Олег Аполихин заявил, что аборты необходимо проводить только в специальных абортариях под ведомством ФСИН.