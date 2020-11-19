Кемерово, , 13:50 — REGNUM В Кемеровскую область в ближайшие дни придут морозы до — 20 °C. Об этом сообщил Кемеровский гидрометцентр.

Завтра, в пятницу, 20 ноября, ночью ожидается — 8 … — 13 °C, по южным районам — 15 … — 20 °C. Днём — 4 … — 9 °C, местами до — 14 °C. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 14 м/с ночью и 16 м/с днём. Ожидается снег — от небольшого до умеренного, днём местами метели.

Ночью 21 ноября прогнозируется — 7 … — 12 °C, днём — 3 … — 8 °C, юго-западный ветер до 18 м/с, снег, местами метели.

Ночью 22 ноября ожидается — 6 … — 11 °C, днём — 2 … — 7 °C, местами потеплеет до +3 °C, будет дуть южный ветер с порывами 4−9 м/с и идти небольшой снег.