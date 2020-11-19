Владикавказ, , 13:47 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки были госпитализированы в COVID-госпитали 105 жителей региона. Общее число пациентов стационаров достигло 1312 человек, сообщил 19 ноября минздрав республики на официальной странице в соцсети Instagram.

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По данным ведомства, COVID-19 подтвержден лишь у 25% госпитализированных, а точнее — у 322 человек, в том числе у 20 детей. Состояние 120 пациентов характеризуется как тяжелое, они помещены в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 32 из них.

Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло в РСО-Алании 8608 человек (+72 за прошедшие сутки), смог справиться с болезнью 7701 из них. Случаев летального исхода зарегистрировано на 19 ноября 73.

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