Киев, 19 ноября 2020, 13:52 — REGNUM Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали два помещения, принадлежащие музею так называемой «Революции Достоинства», а также квартиру его директора Игоря Пошивайло. Об этом сообщил сам Пошивайло 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник заявил, что силовики изъяли носители информации и документацию по финансово-хозяйственной деятельности.
Как сообщила сотрудница музея Ольга Сало, правоохранителей интересовали документы, связанные со строительством мемориала так называемой «Небесной сотни».
Ситуацию прокомментировал юрист Андрей Портнов:
По информации Портнова, деньги «отмывались» через договора со сторонними подрядчиками — строительными и реставрационными компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи заподозрили бывшего руководителя украинской строительной компании в хищении примерно $746 тыс. на строительстве скоростной железнодорожной линии в киевский аэропорт «Борисполь».
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