Киев, , 13:52 — REGNUM Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали два помещения, принадлежащие музею так называемой «Революции Достоинства», а также квартиру его директора Игоря Пошивайло. Об этом сообщил сам Пошивайло 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В 7 утра ворвались в квартиру с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений музея», — написал он.

Чиновник заявил, что силовики изъяли носители информации и документацию по финансово-хозяйственной деятельности.

Как сообщила сотрудница музея Ольга Сало, правоохранителей интересовали документы, связанные со строительством мемориала так называемой «Небесной сотни».

Ситуацию прокомментировал юрист Андрей Портнов:

«Организованное преступное кубло, состоящее из директора «Музея Революции», его заместителя и ещё группы участников Майдана, с декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство мемориала своих же «героев» 148 миллионов гривен (более $5,2 млн — ИА REGNUM)», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации Портнова, деньги «отмывались» через договора со сторонними подрядчиками — строительными и реставрационными компаниями.

«Мне кажется, это прекрасный итог «революции» и пятилетнего правления партий Майдана», — подчеркнул юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи заподозрили бывшего руководителя украинской строительной компании в хищении примерно $746 тыс. на строительстве скоростной железнодорожной линии в киевский аэропорт «Борисполь».

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