Тюмень, , 13:44 — REGNUM В Тюмени на 91 году жизни скончался легендарный российский хирург Рашид Зиганшин, которому поставили памятник ещё при жизни. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Хирург Рашид Зиганшин знаменит в отечественной медицине как создатель компрессионного шва. Данная техника позволяет добиться гладкого, безрубцового заживления без осложнений, отмечают в ведомстве.

Профессор медицины Рашид Зиганшин подготовил 34 кандидата и 14 докторов медицинских наук. Многие из них стали заслуженными врачами России.

Почти двадцать лет жизни Зиганшин отдал изучению описторхоза, который является характерным для Тюменской области и ХМАО заболеванием. Его научные работы были первыми по данной краевой проблематике. Также Рашид Зиганшин был инициатором внедрения новых способов лечения в желудочной и билиарной хирургии.

Памятник легендарному хирургу был поставлен в Тюмени 21 сентября 2020 года на улице Шиллера, 12 ещё при его жизни.