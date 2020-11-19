Москва, , 13:44 — REGNUM Каждый субъект РФ должен принимать решения о противоэпидемических мерах в зависимости от конкретной ситуации в регионе. Об этом 19 ноября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

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"Нужно исходить из конкретной эпидситуации в конкретном регионе. Ещё весной было дано право руководителям регионов, главным санитарным врачам этих регионов принимать решения о введении локальных ограничительных мероприятий», — заявил Горелов.

«Я надеюсь, что в стране этого не произойдёт, потому что нет объективной необходимости вводить локдаун в стране. И я не думаю, что Москва или Санкт-Петербург должны быть неким мерилом, чтобы оценивать ситуацию в стране», — указал он.