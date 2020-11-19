Балашиха, Московская область, , 13:53 — REGNUM В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи демонтировали частный дом. Об этом 19 ноября сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Ранее суд признал объект самовольной постройкой. Решение о демонтаже здания было принято еще в 2016 году. Собственник обжаловал его в апелляционной инстанции, но проиграл.

Владельца постройки обязали снести объект самостоятельно за свой счет, чего не было сделано. Администрация Балашихи добилась демонтажа через суд и оплатит работы по сносу подрядчику, а далее, в судебном порядке, будет взыскивать с ответчика потраченные средства.

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