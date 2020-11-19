Буй, Костромская область, , 13:41 — REGNUM В Костромской области после инцидента с женщиной инвалидом, произошедшего в ЗАГСе города Буй, проведут проверку. Об этом сообщает Управление ЗАГС по региону.

Напомним, накануне в редакцию ИА REGNUM обратилась жительница районного центра. Женщина, не обеспеченная инвалидным креслом и потерявшая ноги утверждает, что сотрудники учреждения, не оборудованного пандусом, отказались подходить с документами к машине, сославшись на должностные инструкции. В итоге, родственникам инвалида пришлось брать кресло в прокат и заносить женщину в здание на руках.

По окончании служебной проверки управление ЗАГС по Костромской области даст «правовую оценку» действиям сотрудника, принимавшего документы у инвалида. На проведение разбирательства может уйти более 30 дней.

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