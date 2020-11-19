Краснодар, , 13:36 — REGNUM Ночные новогодние гуляния, а также традиционные мероприятия на площадях в муниципалитетах Краснодарского края отменены. Решение принято 19 ноября на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Приняли решение отменить все ночные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января», — уточнил в телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе принято решение проведения традиционных новогодних представлений для детей — их перенесут в онлайн-формат. Власти также решили не делать исключение для Нового года и не стали отменять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — все заведения должны закрыться до 00:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснодарским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

Читайте развитие сюжета: На Кубани разрешили работу рождественских ярмарок