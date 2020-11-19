Москва, , 13:34 — REGNUM Анализ образцов, взятых при тестировании на коронавирус, занимает на самом деле около двух часов. Об этом 19 ноября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

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«Технология у всех абсолютно единая. Анализ выполняется не более чем два часа. Но логистическая цепочка, к сожалению, затрагивает очень большой временный промежуток», — заявил Горелов.

«В настоящий момент в России тестирование доступно более чем в 900 лабораториях. Причём из них более 100 относится к Роспотребнадзору, около 700 — государственным учреждениям. И частные организации тоже проводят тестирование», — указал он.